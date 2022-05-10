الثلاثاء 10-05-2022
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الثلاثاء، 10-05-2022 02:50 م

الشمالي يؤكد تحسن الصادرات الأردنية العام الماضي

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الصادرات الأردنية حققت العام الماضي تحسنا كبيرا رغم ظروف جائحة كورونا وتبعاتها على الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي خصوصا، مقارنة مع عام 2019 كعام أساس.

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وقال الشمالي خلال افتتاح معرض ومؤتمر إدارة المنشآت الذي بدأ أعماله بعمان اليوم الثلاثاء، إن أهمية المؤتمر والمعرض تكمن في تعزيز الوعي بأهمية القطاع، ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين، وعرض أفضل الممارسات العلمية التي جرى التوصل إليها في مجال قطاع إدارة المنشآت الاقتصادية.

 

وأضاف، أن الحكومة تعتبر هذا الحدث تجسيدا لروابط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيقا للنمو الاقتصادي الذي تنتهجه، ولا سيما بعد جائحة كورونا.

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