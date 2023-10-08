مسؤولة بالفيدرالي الأمريكي: من المرجح أن ترتفع الفوائد مجدداً

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قالت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ميشيل بومان، إن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية رغم التقدم الكبير في خفضه.وأشارت بومان في تصريحات صحفية، إلى أن الفيدرالي الأميركي سيحتاج على الأرجح إلى تشديد السياسة النقدية على نحو أكبر.وأضافت: "أتوقع أنه سيكون من المناسب رفع الفائدة على نحو أكبر والإبقاء عند مستوى مشدد لبعض الوقت لإعادة التضخم نحو المستهدف البالغ 2% في الوقت المناسب".وشددت بومان على أنها لا تزال مستعدة لتأييد رفع الفائدة إذا أظهرت البيانات المقبلة تعثر التقدم المحرز على مستوى التضخم أو أنه كان بطيئاً للغاية للعودة بالتضخم نحو المستهدف في الوقت المناسب.وبالنسبة لتقرير الوظائف الأميركي الذي صدر يوم الجمعة الماضي وأظهر إضافة 336 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر أيلول، قالت بومان إنه عكس نمواً قوياً في الوظائف.