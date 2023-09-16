السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

ليبيا.. القتلى 11000 والمفقودون 10 آلاف

إصابات بمشاجرة عنيفة في عمان

الصفدي يغادر إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الأسبوع للجمعية العامة للأمم المتحدة

ارتفاع أسعار القمح عالمياً

شكاوى من انتشار كبير للكلاب الضالة في إربد

إربد.. شكاوى من انقطاع المياه وضعف التزويد في ملكا

شاهد .. الفلك الدولي ينشر صوراً لـ "سديم القلب" من سماء الأردن

45 يوما على إضراب المعتقلين الفسفوس وخلوف في سجون الاحتلال

أسعار الذهب الأسود ترتفع للأسبوع الثالث على التوالي

غزة :الصحة تحذر من توقف خدمات غسيل الكلى بمستشفيات القطاع

 
السبت، 16-09-2023 10:05 ص

لكل المقترضين من البنوك .. خياران صعبان حول الفائدة الاسبوع القادم

21


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - ما زالت الأسواق في العالم بحالة ترقب وانتظار لما سينتج عن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المُقرر أن ينعقد يوم الأربعاء المقبل 20 ايلول الجاري، وقرار الفائدة الذي ما زال يربك الأسواق. اضافة اعلان


ووفقاً للمؤشرات الاقتصادية والتقارير التي رصدها "الوكيل الإخباري" على مدار الأسابيع الماضية، فان أمام الفيدرالي "خياران صعبان" حيال رفع الفائدة، ومعدلات التضخم، وأثر ذلك على الاقتصاد الكلي، وتأثر الدول التي تربط عملتها بالدولار. 

الخيار الأول، هو تثبيت أسعار الفائدة دون رفع، لكن مع وجود حدّة في خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول بشأن مستقل الفائدة مع بقاء التضخم المرتفع. 

هو ما يعني أن تكون الرسالة التي سيوجهها الاحتياطي الفيدرالي عبارة عن "تثبيت متشدد" لأسعار الفائدة وليس "رفع أسعار الفائدة" وهي علامة واضحة إنه لن تكون هناك اشارة إلى الانتهاء من رفع الفائدة عند هذه المرحلة حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

وأما الخيار الثاني ، هو إقرار رفع الفائدة (للمرة 12) بمعدل 25 نقطة أساس، خاصة أن أظهرت بيانات التضخم في أمريكا، يوم الخميس الماضي، ارتفاعاً عن المستوى المتوقع، ووصول المعدل الى 3.7 % على أساس سنوي، مقابل 3.2 % في تموز.

هذا الخيار يعني أن دورة رفع الفائدة قد يطول أمدها للعام القادم، ويبقى هدف الوصول إلى معدل تضخم عند 2% بعيداً، وهو ما سيدخل الأسواق في المزيد من الإرباك. 

أما على المستوى المحلي، الأمور لا مفر منها، حيث أن قرار البنك المركزي الأردني مُرتبط بقرار الفيدرالي عند الرفع أو التثبيت أو التخفيض، وذلك في أطار سياسة مالية يتبعها المركزي الأردني للحفاظ على هوامش صرف مريحة بين الدولار والدينار.

إقرأ ايضا
420231191155544543344

ارتفاع أسعار القمح عالمياً

xa8HM73R-DET_Sheikh-Zayed-Road_Always-On_1

صندوق النقد: إعلان قرار بشأن الاجتماع في المغرب الاثنين المقبل

44

أسعار الذهب الأسود ترتفع للأسبوع الثالث على التوالي

LYNXMPEJ8F021_L

جازبروم ترسل 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا

1589958000-a

دولة ترفع أسعار البنزين والديزل لمستويات قياسية

2265731-1043705393

ارتفاع أسعار الأرز عالمياً ينذر بأخطار غذائية .. الواردات باتت معقدة

أخبار متعلقة
2002

هل يتوقف قطار رفع الفائدة الأميركية مؤقتاً في ايلول الجاري؟

220

الدولار يتراجع وسط ترقب لمسار أسعار الفائدة الأميركية

GettyImages-1207596507

رغم توقعات الاستمرار في رفع الفائدة الأسهم الأمريكية ترتفع

1048204425_0_64_2730_1600_1920x0_80_0_0_937b1216e650222e3b9e2d9c1b026607

الفيدرالي الأمريكي: تكاليف الاقتراض ستظل مرتفعة ومستعدون لزيادة الفائدة بشكل أكبر

55896

تعرّف على السيناريو الأكثر ترجيحاً بشأن رفع الفائدة الشهر القادم

33

لمواجهة التضخم.. النرويج ترفع الفائدة لأعلى مستوى في 15 عاما