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الثلاثاء، 02-11-2021 02:03 م

مصرفيو السودان يعلقون عصيانهم مؤقتا

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الوكيل الإخباري-أفاد مراسل روسيا اليوم في الخرطوم بأن تجمع المصرفيين السودانيين، أعلن اليوم الثلاثاء، تعليق العصيان المدني مؤقتا، حتي يتمكن المواطنون من استلام رواتبهم من خلال المصارف.

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وأعلن تجمع المصرفيين السودانيين في وقت سابق أنه سيرفع العصيان المدني "تخفيفا للأفراد ولأغراض صرف المرتبات والمعاشات.. بدءا من يوم الثلاثاء، وذلك حتى إشعار آخر. وجدول للتصعيد سنوافيكم به".


بدوره قال تجمع المهنيين السودانيين، إنه يعمل على "توسيع وتجويد تنظيم قاعدة العصيان المدني الشامل".


وقد انضم معظم القطاعات في السودان إلى الإضراب السياسي العام والعصيان المدني الشامل، وذلك احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة بداية الأسبوع الماضي.

 

روسيا اليوم

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