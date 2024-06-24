الإثنين 24-06-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل كشف تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل

شاهد بالفيديو.. القسام تبث مشاهد لاستهداف آلية إسرائيلية وقوات للنجدة برفح

الملك وماكرون يبحثان التطورات الخطيرة في غزة ويجددان الدعوة لزيادة المساعدات

روسيا: ارتفاع قتلى هجمات داغستان إلى أكثر من 19

"إنقاذ الطفولة الدولية": 21 ألف طفل مفقودون في غزة

بحث عمليات تزويد المزارعين بالمياه في الشونة الجنوبية

بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي يوم غد الثلاثاء

أمين عام الخارجية يلتقي اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق بالممارسات الإسرائيلية

شركة معرض ومؤتمر معدّات العمليات الخاصّة "سوفكس" تطلق النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض FINCONJO 2024

توضيح من وزارة المياه حول عدم وصول المياه الى بعض المواطنين

الإثنين، 24-06-2024 05:11 م

مصر.. ارتفاع أسعار الدولار والذهب في قفزات مفاجئة

667970754c59b74a9f192005


الوكيل الإخباري - قفزت أسعار الدولار في البنوك المصرية بين 15 و40 قرشا خلال تعاملات اليوم الاثنين.

اضافة اعلان


حيث ارتفع سعر الدولار في تعاملات البنك الأهلي المصري، بنحو 15 قرشا مسجلا 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع في بداية التعاملات.

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وتعليقات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي على مدار الأسبوع للحصول على رؤى حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة المقبل.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Gold-investing-guide-for-beginners

أهم أربع سلع يمكن التداول عليها خلال 2024

570650_5_1718016735

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

ذهبببب

أسعار الذهب في الاردن

6202010133342866010565

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

OHk3DDu3wb_1713427622

إيران تعلن تصدير النفط إلى 15 دولة وتضاعف صادراتها رغم العقوبات الأمريكية

520242523146726196968

15.6 مليون دينار تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال عيد الأضحى المبارك

أخبار متعلقة
1719064993748

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

WhatsApp Image 2024-06-19 at 3.16.12 PM

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

97865c73-3b98-485b-84fe-57d098a219e2_16x9_1200x676_389241

الإسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو

file (8)

ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

1 - Copy

ارتفاع كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن

565545_5_1716301517

ارتفاع الإسترليني مقابل الدولار واليورو