مصر.. ارتفاع أسعار الدولار والذهب في قفزات مفاجئة

الوكيل الإخباري - قفزت أسعار الدولار في البنوك المصرية بين 15 و40 قرشا خلال تعاملات اليوم الاثنين.

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حيث ارتفع سعر الدولار في تعاملات البنك الأهلي المصري، بنحو 15 قرشا مسجلا 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، مقارنة بـ48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع في بداية التعاملات.



وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وتعليقات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي على مدار الأسبوع للحصول على رؤى حول التوقيت المحتمل لخفض أسعار الفائدة المقبل.

RT