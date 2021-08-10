مصر: بيانات رسمية عن التضخم

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، أن تضخم الأسعار للمستهلكين بالمدن ارتفع إلى 5.4% في يوليو 2021 على أساس سنوي، من 4.9% في يونيو 2021.



وعلى أساس شهري، سجل تضخم الأسعار في يوليو 2021 ارتفاعا بنسبة 0.9%.



وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020، من 32.5% في 2017-2018.



وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 ، وفقا لبيانات حكومية.

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المصدر: روسيا اليوم