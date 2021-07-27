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مطالبة نيابية بالكشف عن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.. وثيقة

الثلاثاء، 27-07-2021 01:54 م

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن شح المعروض وتنامي معدلات التطعيم سيخففان من تأثر الطلب بارتفاع إصابات "كوفيد-19" في أنحاء العالم.

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وبحلول الساعة 13:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44% إلى 74.83 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.29% إلى 72.12 دولار للبرميل.


وتماسك كلا خامي القياس حتى بعد أن أصدرت الولايات المتحدة تحذيرات من السفر إلى إسبانيا والبرتغال بسبب تنامي إصابات "كوفيد-19". وقال مسؤول بالبيت الأبيض، إن قيود السفر الأوسع نطاقا لن ترفع بسبب سلالة "دلتا" سريعة الانتشار وزيادة الإصابات.


وقال المحللون لدى "يو بي إس" في مذكرة بحثية "في ضوء نمو الطلب الذي من المرجح أن يتجاوز نمو المعروض في المدى القريب، نتوقع شحا نفطيا على مدار الصيف، وهو ما سيعزز الأسعار".


وفي مؤشر إيجابي للطلب على الوقود، سجلت بريطانيا، يوم أمس الاثنين، أدنى إجمالي إصابات يومية جديدة بفيروس كورونا منذ الرابع من يوليو 2021، مما يشير إلى أن تنامي الإصابات في الآونة الأخيرة قد تجاوز ذروته.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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