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الأربعاء، 01-06-2022 08:01 ص

مصر تسعى لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة دولية

قمح


الوكيل الإخباري - تسعى الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر لشراء كمية غير محددة من القمح في ممارسة شراء دولية.

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وقال المستورد الحكومي للحبوب، إن الموعد النهائي لتلقي العروض هو اليوم الأربعاء (1 يونيو). وأضاف أن العروض يمكن تقديمها على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) أو شاملة كلفة الشحن (سي آند إف) للدفع باستخدام خطابات اعتماد مدتها 180 يوماً.


وموعد الشحن للعروض للتسليم على ظهر السفينة هو 20-30 يوليو و/أو 1-10 أغسطس المقبل، في حين أن موعد الوصول للعروض شاملة كلفة الشحن سيكون من 1 إلى 20 أغسطس.


ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، اشترت مصر 350 ألف طن من القمح بأسعار مرتفعة في ممارسة اقتصرت على مناشئ الاتحاد الأوروبي.


وقالت هيئة السلع التموينية إنها ستقبل عروضاً من أي من مناشئ الاستيراد المعتمدة لديها في ممارسة الأربعاء.


وقال متعاملون أيضاً، إن الهيئة ستسمح بعروض للقمح الأوكراني إذا كان بالإمكان شحنه من دول مجاورة مثل بولندا أو رومانيا أو دول البلطيق.


ونحو 300 ألف طن من القمح الأوكراني حجزتها هيئة السلع التموينية للتسليم في فبراير ومارس لم يتم شحنها حتى الآن، إذ إن هناك شحنة عالقة في الميناء بينما لم يتم بعد تحميل أربع شحنات أخرى.


وتسعى أوكرانيا حالياً إلى سبل لإخراج الحبوب من البلاد بكسر حصار مستمر منذ أشهر لبحر آزوف والبحر الأسود من جانب البحرية الروسية ونقل المزيد بطرق البر.


ومصر هي في العادة أكبر مستورد للقمح في العالم وتعتمد بشدة على شحنات قمح البحر الأسود التي عرقلتها الحرب.

 

البيان


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