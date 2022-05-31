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الثلاثاء، 31-05-2022 09:09 ص

بولندا: بحثنا إمكانية نقل الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى البلاد

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الوكيل الاخباري- كشف الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن مصر هي المورد المحتمل إلى بلاده للغاز الطبيعي المسال، في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها.

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وبحسب الإعلام المصري، أوضح أندريه دودا خلال زيارته لمصر، أنه ناقش مع الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة هذا الأمر، متابعا: "نعتقد أن مصر شريك محتمل للغاية..وندعم بشكل مطلق المفاوضات الجارية بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن توريد الغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي".

وأشار الرئيس البولندي إلى أنه بحث إمكانية نقل الغاز المسال من مصر إلى بولندا، لافتا إلى أن بلاده لديها محطة للغاز الطبيعي المسال في سفينويتس، وتعمل على توسيعها حاليا.

وقال دودا إنه يخطط لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ  "COP-27" الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وفق ما نقل الإعلام المصري.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، بقصر الاتحادية، أندريه دودا، رئيس بولندا، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

 

روسيا اليوم

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