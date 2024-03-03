مع استقرار الذهب .. تعرف على سعر اقتناء الليرة في الأردن

الوكيل الإخباري- استقر سعر الليرة الذهبية بأنواعها الانجليزية والرشادية بعد ارتفاعه بمقدار 5 دنانير يوم أمس عقب الارتفاع الكبير الذي شهده غرام الذهب في الأردن .

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ووفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، بلغ سعر الليرة الإنجليزية اليوم بوزن 8 غرامات من عيار 21 عند 342 ديناراً ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات عند 302 دينارًا.

واستقر سعر غرام الذهب بمختلف عياراته، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا، 42.2 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 40.5 دينارًا للشراء منهم.



ووصل سعر الأونصة الذهبية اليوم إلى نحو 2082 دولارًا في التداولات العالمية.

وبين ديب لـ "الوكيل الاخباري" أن بعض المراقبين يتوقعون أن يصل سعر الأونصة إلى 2100 دولار خلال الأيام المقبلة، وإذا استقر حول هذه القيمة فإنه قد يكون نقطة انطلاق إلى مستويات جديدة.







