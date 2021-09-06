الإثنين 06-09-2021
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الإثنين، 06-09-2021 12:34 ص

245 مليون دولار منحة أميركية للأردن قبل نهاية 2021

منحة أمريكية للأردن بقيمة 245 مليون دولار قبل نهاية 2021

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الوكيل الإخباري - رجح المكتب الإعلامي في السفارة الأميركية في الأردن أن تقوم الولايات المتحدة بتحويل الدفعة الثانية البالغة 245 مليون دولار من المنحة النقدية الأميركية للخزينة قبل نهاية العام الحالي.

وكانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID قد حولت في تموز (يوليو) الماضي للخزينة 600 مليون دولار من أصل منحة الدعم النقدي البالغة 845 مليون دولار.

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وتعد هذه المنحة البالغة 845 مليون دولار جزءا مما مجموعه 1.6 مليار دولار مساعدات ستقدم للأردن، بحسب ما ذكرت يومية الغد.


وكان تقرير صادر عن مركز أبحاث الكونغرس الأميركي قد توقع أن يصل حجم المساعدات الأميركية إلى الأردن للعام الحالي إلى 1.650 مليار دولار منها 1.122 مليار دولار مساعدات اقتصادية و425 مليون دولار مساعدات عسكرية.


وأشار التقرير الذي صدر منتصف تموز (يوليو) إلى أن المساعدات الاقتصادية ستتضمن 845 مليون دولار مساعدات للموازنة فيما أنه من المحتمل منح الأردن ضمانات قروض تمكنه من الحصول على قروض تصل إلى 4 مليارات دولار.


وأضاف أن مساعدات العام المقبل 2022 المتوقعة حتى الآن تقدر بـ 1.275 مليار دولار، وذلك ضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، التي بدأت العام 2018 وتنتهي في 2022.


ووفقا للتقرير فإنّ العام المالي 2022 سيكون العام الأخير من مذكرة التفاهم، ومن المتوقع أن “تتفاوض الإدارة على مذكرة تفاهم جديدة مع الحكومة الأردنية خلال الأشهر المقبلة”.


وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة قد أكد في وقت سابق أن تحويل منحة الدعم النقدي للخزينة مبكرا يعكس المستوى العالي الذي وصلت إليه العلاقة بين البلدين الصديقين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، كما أنها تأتي تقديرا للجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة، حيث كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات.


وأضاف أن المنحة ستساهم بدعم مشاريع تنموية ذات أولوية ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والطاقة والثروة المعدنية والإدارة المحلية والسياحة والآثار والشباب، مما سيُساهم في تخفيض عجز الموازنة العام ودعم خطط الحكومة لبدء التعافي الاقتصادي.

 

وتوقع أن يتم تحويل الدفعة الثانية والتي تبلغ 245 مليون دولار من قيمة المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.

 

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