موجات الحر ترفع عقود الغاز الأميركية

الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي حوالي واحد بالمئة في تعاملات متقلبة يوم أمس الاثنين بفعل توقعات لموجة شديدة الحرارة على مدار الأسبوعين القادمين من شأنها أن تدفع شركات الكهرباء لحرق المزيد من الغاز للإبقاء على تشغيل أجهزة تبريد الهواء.

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ويتجه استهلاك الكهرباء في تكساس لتحطيم الأرقام القياسية هذا الأسبوع بينما تضرب موجة حارة أخرى الولاية.



وجاءت الزيادة الصغيرة في العقود الأميركية للغاز اليوم على الرغم من هبوط في أسعار النفط وارتفاع إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية. ( سكاي نيوز )