 

 

الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

هام لمراجعي إدارة الترخيص: معاملاتكم بلا أوراق اعتباراً من اليوم

أكثر من 130 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

البنك الدولي: الأردن أحرز تقدما في عدة إصلاحات اقتصادية

قرار بعدم تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد

الضمان يوضح حالات صرف الرصيد الادخاري للمتقاعدين

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الشاب سليم الذيابات

استشهاد فلسطيني خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين

انطلاق فعاليات مهرجان مواسم الكرك الثقافي الأول

بعد تدهور حالته الصحية .. وافد مصري يناشد وزارة العمل

إسرائيل تغلق معابرها مع غزة

 
الثلاثاء، 02-08-2022 09:55 ص

موجات الحر ترفع عقود الغاز الأميركية

0-2
 
 


الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي حوالي واحد بالمئة في تعاملات متقلبة يوم أمس الاثنين بفعل توقعات لموجة شديدة الحرارة على مدار الأسبوعين القادمين من شأنها أن تدفع شركات الكهرباء لحرق المزيد من الغاز للإبقاء على تشغيل أجهزة تبريد الهواء.

اضافة اعلان


ويتجه استهلاك الكهرباء في تكساس لتحطيم الأرقام القياسية هذا الأسبوع بينما تضرب موجة حارة أخرى الولاية.


وجاءت الزيادة الصغيرة في العقود الأميركية للغاز اليوم على الرغم من هبوط في أسعار النفط وارتفاع إنتاج الغاز في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية. ( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
0L5A1485 - Copy

البنك الدولي: الأردن أحرز تقدما في عدة إصلاحات اقتصادية

هيئة الاوراق المالية3

بورصة عمان: استمرار إيقاف تداول أسهم عدة شركات

82022110434378396030

بعد ارتفاع أسعار الذهب محليا.. تعرف على سعر الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة

ببببب

بريق النفط يطغى على الأسهم والدولار في 2022

82022192331153968899

أسعار الذهب الثلاثاء في المملكة

7202012125359788746522

الفاتورة النفطية للمملكة ترتفع إلى 1.4 مليار دينار

أخبار متعلقة
M63A4562

الأردنيون يترقبون الرفعة الرابعة للمحروقات

M63A4562

عقل يتوقع ارتفاع المحروقات 2.3 % بتسعيرة اب

WQfYgSssmRsUty9KfzrQ8LOYkPs8MQdOV1tGK0i8

تقرير اقتصادي: النحاس سيكون البديل الأقرب لإنتاج الطاقة بدلاً من النفط في العالم

image (2)

صحيفة: ملايين البريطانيين مهددون بالفقر بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء

نفط2

انخفاض أسعار النفط مع استمرار نقص المعروض عالمياً

main_image5d6a4d2a2e05e

300 ألف برميل نفط عراقي وصلت الأردن حزيران الماضي