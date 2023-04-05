نقابة المجوهرات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا

الوكيل الإخباري - تيماء عبيدات



أكد أمين سر نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات سليم ديب أن أسعار الذهب محليا استقرت على ارتفاع بعد أن وصل السعر العالمي إلى 2026 دولار للأونصة.

اضافة اعلان



وقال ديب لـ "الوكيل الإخباري" ان أسعار الذهب محلياً مرتبطة باسعاره عالمياً والذي يتأثر بالعديد من المتغيرات والاحداث السياسية والاقتصادية.



وكشف أن بيانات التوظيف الأمريكية كانت السبب في ارتفاع الاسعار عالميا اليوم.



وبين أن السعر العالمي انعكس على السعر المحلي، مشيرا الى ان محاكمة الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وقرار خفض انتاج النفط من أوبك+، وأزمة المصارف أثرت على أسعار المعدن النفيس صعوداً للاسعار كون الذهب يعتبر الملاذ الامن في ظل تقلبات الاسواق العالمية .



وأضاف أن الطلب ضعيف على شراء الذهب في الوقت الحالي بالتزامن مع ارتفاع الأسعار عالميا.



وبين أن المؤشرات تدل على ارتفاع معدل أسعار الذهب في الأيام القليلة القادمة.



وسجلت أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء عند 2026 دولارا للاونصة.



وبحسب التسعيرية اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين إلى 40.9 دينار، و39.2 دينار للشراء.

