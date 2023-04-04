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الثلاثاء، 04-04-2023 11:43 ص

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب محلياً اليوم الثلاثاء بمقدار 40 قرشا للغرام الواحد وفق النقابة العامة لأصحاب محلات بيع وصياغة الحلي والمجوهرات.

حيث بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، اليوم الاثنين، 40.20 دينارا لجهة الشراء من المحلات و38.50 دينارا لجهة البيع.

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كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18، 35.80 دينار -البيع-، مقابل 32.80 دينارا للشراء، فيما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 46.70 دينار -البيع-، مقابل 44.20 دينارا للشراء.


ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 


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