الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي: العدوان الإسرائيلي لا يكترث بحياة الأبرياء

استطلاع رأي: نتنياهو بدأ يفقد تدريجياً الدعم العالمي

الأردن: توقعات بتخفيض البنزين 5 قروش والديزل 3 قروش

فيديو- شاهد ما لم تشاهده من قبل .. انفاق سرايا القدس تحت الأرض

فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من اشتعال نيران دبابات العدو غرب "إيرز"

صحيفة لبنانية تكشف ملامح خطاب حسن نصر الله المُرتقب

بيان من الضمان الاجتماعي للمتقاعدين حول الاستفادة من برنامج تقسيط

مصادر عبرية: سقوط صاروخ على مبنى في مستوطنة "نيريم"

اسعار ليرة الذهب محليا اليوم الثلاثاء .. 328 دينارا للانجليزية و288 للرشادية

ارتفاع عدد قتلى واسرى جيش الاحتلال منذ طوفان الاقصى

عاجل

ارتفاع عدد قتلى واسرى جيش الاحتلال منذ طوفان الاقصى

الثلاثاء، 31-10-2023 12:34 م

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 4.78 % خلال 9 أشهر

1220221314734304478491


الوكيل الإخباري - انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 4.78% ليصل الى 135.32،مقابل 142.12 لنفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).

اضافة اعلان


وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، انخفض الرقم القياسي خلال التسعة أشهر الماضية لهذا العام، نتيجة لانخفاض "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 5.98% "أسعار الكهرباء" بنسبة 2.63% في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 5.98%.


وفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول الماضي من العام الحالي، ليصل إلى ما مقداره 136.78 مقابل 143.48 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.68%.


وعزا التقرير انخفاض الرقم القياسي لشهر أيلول من هذا العام مقارنة مع شهر ذاته من العام الماضي، الى انخفاض "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 4.50%، وانخفاض "أسعار الصناعات الاستخراجية" بنسبة 14.0% في حين ارتفعت "أسعار الكهرباء" بنسبة 7.44%.


وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول الماضي من العام الحالي بنسبة 2.60% ليصل إلى ما مقداره 136.78 مقابل 133.30 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وأوضح التقرير أن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من هذا العام مقارنة مع الشهر الذي سبقه، جاء نتيجة لارتفاع "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 3.34 % في حين انخفضت "أسعار الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.71% و"أسعار الكهرباء" بنسبة 0.47%.

إقرأ ايضا
kmIMyphzmu7jJnctGluIQ75WqLNR3tSASHp5y5Cw

الأردن: توقعات بتخفيض البنزين 5 قروش والديزل 3 قروش

Screenshot 2023-10-31 091342

اسعار ليرة الذهب محليا اليوم الثلاثاء .. 328 دينارا للانجليزية و288 للرشادية

653fbc414c59b705115f8f4e

الشيكل ينهار ويهبط لأدنى مستوى له منذ أكثر من عقد

VLFCIQUSXV

تقرير اقتصادي: أسعار الغذاء ترتفع في العالم بوتيرة سريعة

sKgxPnhKwUGp1qWGWqAP5bvFaL1acLpdoVKDlX5W

رصيد الدين العام للأردن يرتفع إلى 31.7 مليار دينار لنهاية آب الماضي

102023795346771500484

40.4 ديناراً سعر غرام الذهب 21 بالاردن اليوم الثلاثاء

أخبار متعلقة
62d3e9829e817

2.7 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال أول 6 أشهر من العام الحالي

LKPmACBJroyhiVjBy9pFedjj60QMpcOleqJJ8V1C

450 ألف برميل نفط استوردها الأردن من العراق الشهر الماضي بـ 78 دولاراً للبرميل

65183e0f4236044ddc57a08b

مصدر: نقل الكهرباء الأردنية للعراق خلال الفترة المقبلة ولا مقايضة مع واردات النفط

1020231114814465546511

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

1696162146461

18.2 % نمو الصادرات الوطنية لمنطقة التجارة العربية خلال 7 أشهر

385777112_639450128361713_4452246107418986678_n

الشمالي: جهود متواصلة من الأردن والعراق لتعزيز التعاون الاقتصادي