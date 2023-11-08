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الأربعاء، 08-11-2023 11:49 ص

1.996 مليار دينار قيمة الفاتورة النفطية للأردن في 8 أشهر

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الوكيل الإخباري - تراجعت قيمة الفاتورة النفطية للمملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي بنسبة 19.2% .اضافة اعلان


وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية شهر آب الماضي من هذا العام، لتصل إلى حوالي 1.996 مليار دينار، مقارنة مع نحو 2.471 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت قيمة تراجع الفاتورة النفطية حتى نهاية شهر آب الماضي للعام الحالي، نحو 475 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وفقا للمعطيات الإحصائية، تصدر الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات المملكة من المشتقات النفطية لتصل إلى حوالي 699 مليون دينار، تلاها البترول الخام بقيمة 465 مليون دينار، وثم أرواح النفط "البنزين" بنحو 430 مليونا.

كما بلغت مستوردات المملكة من الديزل ما يقارب 376 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 25 مليون دينار.

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