نوفاك: عدد من المشترين وافق على شراء الغاز الروسي بالروبل

الوكيل الاخباري-قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن عددا من مشتري الغاز الروسي وافقوا على تغيير عملة السداد لتكون الروبل الروسي.



وأضاف في تصريحات نشرتها مجلة خاصة بالوزارة، الجمعة: "نتوقع اتخاذ مستوردين آخرين قرار (التحول إلى استخدام الروبل)". ولم يفصح عن هوية العملاء الذين تحولوا بالفعل لاستخدام الروبل، وفق رويترز.



كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في الشهر الماضي إن مشتري الغاز الروسي من البلدان "غير الصديقة" عليهم السداد بالروبل، في خطوة رفضها الاتحاد الأوروبي بموجب نظام العقوبات التي يفرضها التكتل على موسكو.

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