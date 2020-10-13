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الثلاثاء، 13-10-2020 11:06 ص

هام من الضمان حول الراتب التقاعدي

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان عبد المجيد المجالي، إن راتب التقاعد المبكر وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي لا يخصص لمجرد إنهاء خدمات المؤمن عليه ولا بد من تقديم طلب لتخصيص هذا الراتب .

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وقال شامان في تصريحات صحفية، إنه بإمكان المؤمن عليه طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر من بداية الشهر التالي لشهر إنهاء الخدمة مشيرا إلى أن إنهاء خدمات الموظف العام بسبب إكماله شروط التقاعد المبكر وفقا لنظام الخدمة المدنية لا يعتبر إحالة على التقاعد حكما وإن الراتب التقاعدي يخصص من بداية الشهر الذي يقدم فيه الطلب.


وأكد أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقدم خدماتها بشكل الكتروني دون الحاجة لمراجعة بشكل شخصي حيث يمكن لأي شخص الدخول إلى موقع المؤسسة الالكتروني و تقديم الطلب الكترونيا.


 




 

 


 

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