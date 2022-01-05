هام من "المركزي" بشأن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي، اليوم الاربعاء، إنه مستمر في برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة ازمة كورونا حتى حزيران المقبل.

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وبين البنك، أنه جرى تقديم 506 ملايين دينار ضمن البرنامج، من القيمة الكلية للبرنامج والبالغة 700 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي.



وأوضح، أنه جرى تقديم قروض بقيمة 191 مليون دينار لتغطية رواتب وأجور 93 ألف عامل، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على 5 آلاف و 793 طلب ضمن البرنامج بقيمة تجاوزت 506 ملايين دينار، أي ما نسبته 72.4% من إجمالي المبلغ المتاح ضمن البرنامج.



وبلغت قيمة القروض المقدمة ضمن البرنامج لتغطية الرواتب وأجور العاملين ما نسبته 38% من قيمة الطلبات الموافق عليها، وبقيمة تقارب 191 مليون دينار، وبما يخدم 93 ألف عامل على رأس عمله.



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