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الثلاثاء، 30-05-2023 03:02 م

هبوط النفط 2% اليوم بسبب ملف الدين الأمريكي وترقب اجتماع أوبك+

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الوكيل الإخباري - هبطت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2% بسبب ارتفاع المخاوف بشأن إمكانية المصادقة على اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة الأمريكية إثر اعتراض بعض النواب عليه، الى جانب ترقب اجتماع أوبك+ بعد أيام.

وقال بعض النواب الجمهوريين المتشددين، إنهم قد يعارضون اتفاق سقف الدين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم إلا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزالان متفائلين إزاء المصادقة على الاتفاق.

وتوصل بايدن ومكارثي مطلع الأسبوع إلى اتفاق لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار والحد من الإنفاق الحكومي للعامين المقبلين.

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ويتعين أن يقر الكونغرس المنقسم هذا الاتفاق قبل الخامس من يونيو، وهو اليوم الذي قالت وزارة الخزانة إن البلاد قد لا تكون قادرة بحلوله على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي قد يتسبب في اضطرابات للأسواق المالية.


ويتزامن الموعد النهائي لإقرار سقف الدين تقريبا، مع اجتماع من المقرر عقده في الرابع من يونيو لتحالف أوبك+، وسط حالة من الغموض حول ما إذا كان التحالف سيعلن المزيد من خفض الإنتاج، بعد التراجع الأخير في الأسعار. ( سكاي نيوز )

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