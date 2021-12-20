هبوط تاريخي بسعر الليرة التركية واقبال ضعيف من الاردنيين على الشراء

الوكيل الاخباري - كشف رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي عن إقبال وصفه بالضعيف على صرف الليرة التركية من قبل الأردنيين.

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وقال السعودي لـ"الوكيل الاخباري" إن الأردنيين بالعادة لا يصرفون ليرة تركية إلا عند السفر إلى تركيا، بحيث يتم تصريف فقط ما يكفيهم للوصول إلى تركيا بما فيه تذكرة الطيران والإقامة بالفندق، ثم يصرفون أموالهم إلى الليرة التركية بعد الوصول.

وأشار أن الاستفادة لمن يرغب بالسفر إلى تركيا، تتم بالقيام بتصريف الدينار الأردني إلى دولار أمريكي، وعند الوصول يتم تصريف الدولار الى ليرة تركية، وذلك بفضل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.

وعزا السعودي تدني سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار إلى رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفع سعر الفائدة، حيث أصر على تخفيضه الأمر الذي أدى إلى هبوط آخر في سعر صرف الليرة.

وسجلت الليرة التركية، صباح اليوم الإثنين، انهيارًا تاريخيًا غير مسبوق، متجاوزة 17.5 ليرة مقابل الدولار الواحد.



وكانت الليرة سجلت أدنى مستوى قياسي لها تجاوز 17 ليرة مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة الماضي بعد مخاوف من حدوث دوامة تضخم.



وفقدت الليرة نحو 55% من قيمتها هذا العام، منها 37% في آخر 30 يومًا.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه خفض التضخم في بلاده إلى حوالي 4% من قبل، وإنه سيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 21%؛ بسبب مسعى تبناه الرئيس لخفض كبير في أسعار الفائدة.



وكرر أردوغان، خلال لقاء مع شبان أفارقة، السبت أُذيع الأحد، وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم، مضيفًا أنه يأمل في أن ينخفض التضخم قريبًا.



وقال أردوغان: عاجلًا أم آجلًا، فمثلما خفضنا التضخم إلى 4%، عندما وصلت إلى السلطة، سنخفضه مرة أخرى، وسنجعله ينخفض مرة أخرى. لن أسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين.. إن شاء الله سيبدأ التضخم في الانخفاض قريبًا.



وانخفض التضخم إلى حوالي 4% في عام 2011، قبل أن يبدأ في الارتفاع تدريجيًا من عام 2017، وقفز 3.5% في نوفمبر إلى 21.3% سنويًا.



وبدأ انهيار الليرة التركية منذ عام 2016؛ حيث كان سعرها في بداية العام 2.92 مقابل الدولار وفقدت خلال ذلك العام 17 بالمئة من قيمتها لتبلغ في نهاية العام 3.53 ليرة مقابل الدولار وتراجعت أكثر في أوئل عام 2017؛ لتصل إلى 3.779 ليرة مقابل الدولار.



واستمر تدهورها خلال الاعوام التالية لتصل، صباح اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021، إلى هبوط غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار.