السبت 11-02-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: وصول 62 ألف لقاح ضد الحمى القلاعية خلال أيام وإنشاء 3 مستشفيات بيطرية قريباً

الاحتلال يعيق تحركات الفلسطينيين وينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين

توضيح من بلدية إربد بشأن إزالة الاعتداءات التنظيمية

التعامل مع 951 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 115 مليون م٣

محاولة اختراق لصفحة الخدمات الطبية على الفيسبوك

النفط يرتفع 2% وبرنت يتخطى الـ 86 دولاراً للبرميل

تحذير من سلوك طريق الماسورة المارة بقضاء العارضة

الصحة تعلن أسماء مراكز التطعيم ضد كورونا ومواعيد العمل

التعليم العالي: نحو 10 آلاف طلب للالتحاق بالجامعات الرسمية لغاية الآن

 
السبت، 11-02-2023 09:39 ص

الطاقة الدولية تحذر: أزمة الغاز في العالم لم تنته

5821


الوكيل الإخباري - حذرت وكالة الطاقة الدولية بأن أزمة الغاز لم تنته بعد، داعية إلى اجتماع خاص مع وزراء حوالي 40 دولة الأربعاء المقبل من أجل ( دراسة وضع الأسواق).

اضافة اعلان


وشهدت أسواق الغاز أكبر قدر من البلبلة منذ اندلاع أزمة أوكرانيا قبل نحو عام، مع تسجيل أسعار قياسية تاريخية وضغط غير مسبوق على الأسواق العالمية للطاقة.


وخفضت روسيا إمداداتها من الغاز للاتحاد الأوروبي في 2022 إلى أقل من النصف، وباتت خطوط أنابيب الغاز شبه مغلقة في 2023.


وحدّ الأوروبيون من استهلاكهم للغاز هذا الشتاء لكن الشتاء المقبل سيعول على إمدادات الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وتتنافس أوروبا في الطلب عليه مع آسيا. ( سكاي نيوز )

إقرأ ايضا
854

كيف ستتأثر صادرات تركيا بالتبعات الاقتصادية للزلزال؟

LVbroEpi3Ut1RtvlAfHCkXlM2HGMbR9ecVfaiTHL

النفط يرتفع 2% وبرنت يتخطى الـ 86 دولاراً للبرميل

imgid556975

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي

4 - Copy

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 30 قرشا للغرام

LYNXMPEJ190M8_L

ترقب السوق لبيانات التضخم يُهبط أسعار الذهب عالمياً

BEddEAA

التبادل التجاري بين العراق والصين يتجاوز 53 مليار دولار

أخبار متعلقة
63bfa37c1bb38

هذه افضل وظيفة في 2023 وراتبها الشهري يتجاوز 100 ألف دولار

moved_LYNXMPEI1R02I_L

روسيا وإيران: تعامل كامل بالعملات المحلية

ff

قطر للطاقة تدخل شريكاً رسمياً في التنقيب عن نفط لبنان

2102241-2065562690

مسؤولة أممية: أزمة الغذاء تحاصر العالم رغم انخفاض الأسعار

66-400-x-267-3

روسيا ترفع صادرات النفط في عام 2022 بمقدار 7% رغم العقوبات

بببببب

ألمانيا تبحث استيراد الغاز الطبيعي من العراق