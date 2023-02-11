الطاقة الدولية تحذر: أزمة الغاز في العالم لم تنته

الوكيل الإخباري - حذرت وكالة الطاقة الدولية بأن أزمة الغاز لم تنته بعد، داعية إلى اجتماع خاص مع وزراء حوالي 40 دولة الأربعاء المقبل من أجل ( دراسة وضع الأسواق).

اضافة اعلان



وشهدت أسواق الغاز أكبر قدر من البلبلة منذ اندلاع أزمة أوكرانيا قبل نحو عام، مع تسجيل أسعار قياسية تاريخية وضغط غير مسبوق على الأسواق العالمية للطاقة.



وخفضت روسيا إمداداتها من الغاز للاتحاد الأوروبي في 2022 إلى أقل من النصف، وباتت خطوط أنابيب الغاز شبه مغلقة في 2023.



وحدّ الأوروبيون من استهلاكهم للغاز هذا الشتاء لكن الشتاء المقبل سيعول على إمدادات الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة والشرق الأوسط، وتتنافس أوروبا في الطلب عليه مع آسيا. ( سكاي نيوز )



