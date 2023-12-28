هبوط مخزونات الخام الأميركية بشكل حاد الأسبوع الماضي

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات النفط الخام هبطت بواقع 6.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 436.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز بتراجعها 2.7 مليون برميل.وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 1.5 مليون برميل في الأسبوع السابق ليوم 22 ديسمبر.وأفادت بأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد 58 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي.