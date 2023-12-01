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الجمعة، 01-12-2023 05:20 م

كيف جرى تداول أسعار النفط بعد اجتماع "أوبك+"؟

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، مع تقييم الأسواق لنتائج اجتماع مجموعة "أوبك+"، التي اتفق بعض أعضائها على خفض الإنتاج بشكل طوعي وليس على مستوى المجموعة ككل.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.11% إلى 75.88 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.32% إلى 80.60 دولار للبرميل.

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وفي اجتماع أمس لمجموعة "أوبك+"، وافق أعضاء في المجموعة على خفض الإنتاج بشكل طوعي بمقدار 900 ألف برميل يوميا، ومنها روسيا التي أقرت زيادة خفضها الطوعي إلى 500 ألف برميل يوميا وتمديده حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.


ويأتي هذا الخفض الطوعي (900 ألف برميل يوميا) بجانب تمديد السعودية خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل 2024.


وكانت دول مجموعة "أوبك+" اتفقت في نوفمبر 2022 على خفض إنتاج النفط من أجل الحفاظ على استقرار الأسواق النفطية.


وتنص الصفقة على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية عام 2024. كما يخفض بعض الأعضاء في المجموعة، وعلى رأسها روسيا والسعودية، الإنتاج إضافيا بشكل طوعي إلى جانب الأحجام المتفق عليها.


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