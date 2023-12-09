هل ارتفعت أسعار السلع في الأردن بسبب العدوان الاسرائيلي على غزة؟ .. الحكومة تجيب

الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إنه تم تخصيص 40 مليون دينار على موازنة عام 2024 لدعم برنامج تطوير الصناعات الوطنية تستهدف الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

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واوضح الشمالي خلال حضوره اليوم جلسة لمجلس ادارة غرفة صناعة الاردن استضافته غرفة صناعة اربد ، ان الاسعار لم تشهد اي ارتفاعات بسبب العدوان الاسرائيلي على غزة او النزاعات الموجودة حول العالم بل على العكس انخفضت الاسعار لحوالي 75 صنفا توجد على موائد الاردنيين باستثناء ارتفاع نسبي بسعر مادة الخيار نتيجة تاخر العروة الشتوية.



وقال الشمالي إنه تم الاستغناء عن استخدام ميناء حيفا لتصدير البضائع الاردنية الى الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الدول بافتتاح خط تصديري لنقل البضائع من ميناء العقبة برسوم شحن اقل وتكلفة نقل اقل وضمن نفس المدة.

واكد ان القطاع الصناعي اثبت موجوديته من خلال التركيز على تعظيم جودة المنتج الوطني وادخال اصناف انتاجية جديدة فاصبح اكثر تنافسية داخليا وخارجيا، مشيرا الى انه ما بين 30 الى 50 بالمئة من مستوردات فلسطين هي من الاردن.

