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السبت، 29-07-2023 09:46 ص

هل يشمل قرار رفع الفائدة في الأردن القروض القديمة وهل يؤثر على الرواتب؟

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أكد خبراء واقتصاديون أن رفع أسعار الفائدة الذي قرره البنك المركزي الأردني يوم الخميس الماضي، وسيعمل به اعتباراً من يوم غدٍ الأحد، يشمل القروض القائمة والجديدة.اضافة اعلان


وأشاروا لـ " الوكيل الاخباري" إلى أن رفع أسعار الفائدة على التسهيلات والقروض يحد من رفع الرواتب والأجور لأنه يزيد كلف الإنتاج على الشركات.

وبينوا أن واحد من اهداف رفع أسعار الفائدة هو الحد من الإنفاق وتقليصه أو تثبيته عند مستوى معين، موضحين أن ذلك يستدعي تثبيت وعدم زيادة الرواتب أو تكون أن تكون زيادة قليلة.

وقالوا إن أثر رفع نسبة الفائدة المرتفعة أصلا في الأردن سينعكس على جميع المقترضين سواء أكانوا أفرادا أو شركات، موضحين أن ذلك سينعكس على قدرتهم بالاقتراض والسداد ومنح التسهيلات للقطاعات التي تعتمد في عملها على الاقتراض وهو ما يؤثر بشكل عام على النمو الاقتصادي.

ورفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على أدوات السيّاسة النقديّة كافة بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30/7/2023.

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