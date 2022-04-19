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الثلاثاء، 19-04-2022 03:16 م

هنغاريا ترفض فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين

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الوكيل الاخباري-أكد وزير الخارجية والتجارة الخارجية الهنغاري، بيتر زيجارتو، أن هنغاريا (المجر) لن تدعم فرض عقوبات على إمدادات النفط والغاز من روسيا.

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وقال الوزير المجري: "لن ندعم عقوبات ضد النفط والغاز من روسيا، إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا  تتم دون انقطاع".

وفي وقت سابق، صرح وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، بأن باريس تحاول إقناع الشركاء الأوروبيين بفرض حظر على إمدادات النفط الروسية.

وعن تداعيات فرض قيود على إمدادات النفط والغاز من روسيا، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في وقت سابق، إلى أن أسعار الطاقة قد تحطم الأرقام القياسية التاريخية في حالة فرض حظر على الإمدادات الروسية.

كما أعرب عن رأيه بأن أوروبا ليس لديها ما يحل محل الغاز الروسي سواء الآن أو في السنوات الخمس المقبلة.

 

روسيااليوم

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