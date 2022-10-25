وكالة الطاقة الدولية: العالم في خضم أول أزمة طاقة حقيقية

الوكيل الإخباري - قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم الثلاثاء، إن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ستشهد شحًا أكثر في المعروض العام المقبل مع زيادة واردات أوروبا ومع احتمال انتعاش الطلب الصيني.

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وأضاف في مؤتمر خلال أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة إن 20 مليار متر مكعب فقط من طاقة الغاز الطبيعي المسال الجديدة ستُطرح في السوق العام المقبل، وأن العالم في خضم "أول أزمة طاقة عالمية حقيقية".



وشدد بيرول على أن القرار الأخير الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، بخفض مليوني برميل يوميا لهو قرار "محفوف بالمخاطر"، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على النفط بنحو مليوني برميل يوميا هذا العام.



وقال "(القرار) محفوف بالمخاطر بشكل خاص لأن العديد من الاقتصادات حول العالم على شفا الركود، وإذا كنا نتحدث عن الركود العالمي.. فإنني أجد هذا القرار مؤسفا حقا".



لكن بيرول قال أيضا إن أزمة الطاقة الحالية يمكن أن تكون نقطة تحول في تاريخها لتسريع مصادرها النظيفة وتشكيل نظام طاقة مستدام وآمن.



وقال بيرول "أمن الطاقة هو المحرك الأول (لانتقال الطاقة)"، إذ ترى البلدان تقنيات الطاقة ومصادرها المتجددة حلا للأزمة.

CNBC