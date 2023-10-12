الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

"رجال الأعمال" تنظم ورشة عن الذكاء الاصطناعي

تعرّف على آخر تحديث لقائمة الأثرياء حول العالم - أسماء

كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

الملك يهاتف أمير قطر

وقفة في جامعة اليرموك دعماً لأهل غزة

التعليم العالي تقرر فتح القبول المباشر في جامعات وكليات

أمجد العضايلة : جهد أردني للضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

إقامة صلاة الغائب في كافة مساجد الأردن غداً الجمعة

محلات ألبسة في الأردن تغلق أبوابها لساعتين تضامناً مع غزة

المهندس بسام محمود الحموري في ذمة الله

عاجل

كتائب القسام تزلزل مستوطنة سديروت بـ 50 صاروخاً

الخميس، 12-10-2023 01:36 م

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو طلب النفط في 2024

2255


الوكيل الإخباري - خفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر الخميس، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الأكثر قسوة والتقدم في كفاءة استخدام الطاقة ستؤثر على الاستهلاك.

اضافة اعلان


وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى 880 ألف برميل يوميا، مقابل مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.


ومع ذلك رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2023 إلى 2.3 مليون برميل يوميا، مقابل 2.2 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.


وتابعت أن النزاع في الشرق الأوسط مليء بالغموض والأحداث تتطور بسرعة. سكاي نيوز 

إقرأ ايضا
upload_1649325876_1198992776

تعرّف على آخر تحديث لقائمة الأثرياء حول العالم - أسماء

223223

الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع

252255

النقد الدولي: الاحداث في فلسطين المحتلة غيمة جديدة تزيد قتامة أفق الاقتصاد

2022-10-05T225555Z_113316134_RC29VW9PNWGE_RTRMADP_3_USA-OIL-NOPEC

روسيا تكشف عن المهمة الرئيسية لـ أوبك+

5252

الذهب عالمياً يصعد وترقب لصدور بيانات التضخم

625e3e4f214ed818a02b829e

اختلاف 3 دنانير على سعر شراء ليرة الذهب محلياً اليوم

أخبار متعلقة
2022-10-05T225555Z_113316134_RC29VW9PNWGE_RTRMADP_3_USA-OIL-NOPEC

روسيا تكشف عن المهمة الرئيسية لـ أوبك+

222

وزير الطاقة السعودي: لا نملك عصا سحرية حول مصير أسعار النفط

0L5A1485 - Copy

البنك الدولي: توقعات بنمو اقتصاد الأردن إلى ما نسبته 2.6% العام الحالي

000_1RF9OZ

السعودية تُمدد خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية 2023

33

تقرير: الدول العربية رفعت قدراتها من الطاقة المتجددة 57% خلال عام واحد

main_image63e7913abcf59

إنتاج روسيا النفطي سيهبط إلى 527 مليون طن في 2023