12.5 مليون يورو إضافية من ألمانيا لبرنامج الغذاء العالمي في الأردن

الوكيل الاخباري - خصصت وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية، مبلغا إضافيا بقيمة 12.5 مليون يورو لبرنامج الغذاء العالمي في الأردن للعام الحالي.



وقالت السفارة الألمانية في عمان ببيان صحافي، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيادة، جزء من حزمة تمويل إضافية بقيمة مليار يورو وافق عليها البرلمان الألماني في تشرين الثاني الماضي لمكافحة أزمة الغذاء العالمية وتعزيز الأمن الغذائي.



وأضافت أن التمويل سيوفر مساعدات غذائية مراعية لتغذية اللاجئين وغيرهم من السكان المتضررين من الأزمة في الأردن، بعد تخفيضها بمقدار الثلث في أيلول الماضي، فيما ساعدت الزيادة الإضافية برنامج الأغذية العالمي على إعادة قيمة التحويل للمستفيدين في المجتمعات المحلية لما كانت عليه اعتبارًا من كانون الثاني.

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