13 دولة اوروبية باتت بلا غاز .. ماهي؟

الوكيل الإخباري - أعلنت المفوضية الأوروبية انقطاع إمدادات الغاز الروسي عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي، سواء كان كليا أو جزئيا، خاصة عند وقف الإمدادات عبر خط السيل الشمالي.

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وقالت نائب رئيس مفوضية شؤون الطاقة بالبرلمان الأوروبي ميتشتيلد ووردورفر في تصريحات صحفية، إن 13 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي باتت من دون إمدادات الغاز الروسي سواء كان القطع جزئيا أو كليا، موضحة أن حدوث اضطرابات ومخاطر تعطل الإمدادات أمر وارد جدا.



ويذكر أن أسعار الغاز سجلت ارتفاعا حادا بعد أن أعلنت شركة «غازبروم» الروسية أنها ستتوقف عن ضخ الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي - 1 لإجراء أعمال صيانة دورية في الأنبوب.



ويأتي تقرير المفوضية الأوروبية بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم أليكسي ميللر يوم الأربعاء إن إنتاج الشركة من الغاز بلغ 288.1 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022، بينما تم تسليم 82.2 مليار متر مكعب من الغاز إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة. ( الشرق الاوسط )

