13 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

الوكيل الإخباري-

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بلغت قيمة صادرات غرفة تجارة الزرقاء، الشهر الماضي 13 مليون دينار.وقال رئيس الغرفة حسين شريم، الأحد، إن قيمة صادرات الزرقاء التجارية (إعادة التصدير) خلال آذار الماضي بلغت نحو 13 مليونا، و98 ألف دينار و324 دينارا، إذ جرى إصدار 401 شهادة منشأ وفقا لإحصائية الغرفة ومكتبها في المنطقة الحرة بالزرقاء.وبيّن أن السيارات ولوازمها شكلت غالبية صادرات الزرقاء التجارية للشهر، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.