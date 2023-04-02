الأحد 02-04-2023
الوكيل الاخباري

بلدية المزار تفصل 18 خطاً كهربائياً معتديا على البلدية

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى ويخلي المصلّى القبلي من المعتكفين

زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب بابوا غينيا

جامعة آل البيت تقيم إفطارا رمضانيا للطلبة الماليزيين

روسيا: مقتل مراسل عسكري وإصابة العشرات بانفجار قنبلة

لافروف وبلينكن يبحثان قضية اعتقال صحفي أميركي بتهمة التجسس

انطلاق بطولة الشطرنج وتنس الطاولة بمديرية شباب الزرقاء

ولي العهد : اللهم إنك قدرت لنا إتمام العمرة

الحكومة تمدد صلاحية اللحوم المجمدة المستوردة

استضافة الطلبة الدوليين بآل البيت على موائد الرحمن في محافظة المفرق

 
الأحد، 02-04-2023 05:32 م

13 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

64298ce6ae1b0


الوكيل الإخباري- بلغت قيمة صادرات غرفة تجارة الزرقاء، الشهر الماضي 13 مليون دينار.اضافة اعلان


وقال رئيس الغرفة حسين شريم، الأحد، إن قيمة صادرات الزرقاء التجارية (إعادة التصدير) خلال آذار الماضي بلغت نحو 13 مليونا، و98 ألف دينار و324 دينارا، إذ جرى إصدار 401 شهادة منشأ وفقا لإحصائية الغرفة ومكتبها في المنطقة الحرة بالزرقاء.

وبيّن أن السيارات ولوازمها شكلت غالبية صادرات الزرقاء التجارية للشهر، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

إقرأ ايضا
1680444083045

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته على انخفاض

2154391-172123610

ألمانيا: توقعات بارتفاع إنتاج السيارات 9%

2154291-1833972626

الهند تمدد القيود المفروضة على صادرات البنزين والديزل

2154376-1637543087

بعد إغلاق 3 أعوام .. إعادة افتتاح الممر التجاري بين باكستان والصين

241

العراق.. اتفاق قريب لاستئناف تصدير نفط كردستان

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد