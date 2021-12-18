151 مليون دولار صادرات الأردن إلى مصر في 2021

الوكيل الإخباري- بحث رئيس غرفة تجارة عمان، نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية الدكتورة نيفين جامع بالعاصمة القاهرة، آليات تعزيز مبادلات البلدين التجارية ودور مؤسسات القطاع بهذا الخصوص.

اضافة اعلان



وحسب بيان صحفي للغرفة، تم خلال اللقاء بحث بعض المعيقات التي تواجه حركة انسياب البضائع بين البلدين وبخاصة لجهة صادرات المملكة، بالإضافة لإمكانية إقامة معرض للصناعات المصرية بالمملكة وتكثيف زيارات الوفود التجارية.



‎واكد الحاج توفيق ان علاقات الأردن ومصر مميزة بمختلف المجالات بفضل الدعم الكبير من قيادتي البلدين ما يحتم على القطاع الخاص استثمار ذلك لإقامة تحالفات اقتصادية تضم العراق ايضا تعود بالنفع على الجميع وتؤسس لتكامل اقتصادي عربي.



وأشار خلال اللقاء الذي حضره مدير عام نقابة تجار المواد الغذائية زهير حرب، إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه التجارة بين البلدين قد تكون في أغلبها إدارية يمكن تجاوزها، موضحا أن إزالتها سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.



وعبر الحاج توفيق عن أمله بان تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لشكل العلاقة الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين وتعزيز التعاون المشترك وتوسيع الاستثمارات ومعالجة أي صعوبات و معيقات تحول دون تطويرها.



وبلغت صادرات المملكة إلى مصر خلال الاشهر 11 الماضية من العام الحالي نحو 151 مليون دولار مقابل 482 مليون دولار مستوردات.



‎وكان الحاج توفيق قد ترأس وفدا تجاريا يمثل مستوردي مواد غذائية لحضور معرض "فود افريكا" الذي اختتم أعماله بالقاهرة، حيث التقى على هامشه مع ممثلين عن المجالس التصديرية للغذاء والالبسة والاجهزة الكهربائية والتعبئة والتغليف ورجال أعمال وصناعيين مصريين وعرب.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة