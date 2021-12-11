265 متقاعدا رواتبهم تزيد عن 5 آلاف من الضمان وبكلفة سنوية 22 مليون دينار

الوكيل الاخباري - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، ان عدد متقاعدي الضمان الذين يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية بقيمة (5000) دينار فأكثر بلغ (265) متقاعداً وبمتوسط شهري (6900) دينار لكل منهم وهو ما يعادل (14) ضعف المتوسط العام الشهري لرواتب كافة متقاعدي الضمان البالغ (475) ديناراً. اضافة اعلان





واضاف الصبيحي أن الفاتورة السنوية لرواتبهم التقاعدية تبلغ حوالي (22) مليون دينار.

وأشار أن الرواتب التقاعدية العالية كانت ناتجة عن اختلال في التشريع حيث لم يكن القانون يحدد سقفاً للأجر الخاضع للضمان، إلى أن جاءت القوانين 2009، و 2010، ووضعت سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وحددته مرة بخمسة أضعاف متوسطات الأجور، ومرة بخمسة آلاف دينار، إلى أن جاء قانون 2014 وكان منصفاً الى حد كبير حيث وضع سقفاً للأجر الخاضع لأحكامه بما لا يزيد على ثلاثة آلاف دينار مع ربط هذا السقف بالتضخم سنوياً.