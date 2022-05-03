18 مليون دولار تحويلات الأردنيين العاملين بقطر خلال فترة عيد الفطر

الوكيل الاخباري - تقدر قيمة الحوالات المالية للأردنيين العاملين في قطر خلال فترة عيد الفطر السعيد بنحو 18 مليون دولار.

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وقال مسؤولو شركات تحويل أموال وصرافة قطرية، إن فترة الأيام القليلة التي سبقت حلول عيد الفطر السعيد، شهدت إقبالا كبيرا على تحويل الأموال من معظم الجاليات العاملة في قطر. وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء أن تحويلات العاملين الأردنيين لوحدها تجاوزت ما قيمته 65.5 مليون ريال قطري (18 مليون دولار) خلال تلك الفترة.



وأكدوا أن حجم تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال فترة العيد الحالي تعد الأعلى على الإطلاق بالمقارنة مع فترة اي عيد مضى، خاصة مع نمو أعداد الجالية الأردنية في قطر لمستوى غير مسبوق في الآونة الأخيرة.



وتقدر أعداد الجالية الأردنية في قطر حاليا بنحو 70 ألفا، مقارنة مع 60 ألفا قبل نحو ثلاثة أعوام بسبب تشغيل حوالي 10 آلاف أردني خلال الفترة الماضية، تنفيذا للمبادرة الأولى لأمير قطر، بتوفير فرص عمل لـ 10 آلاف أردني في القطاعين الحكومي والخاص في قطر والتي تم إطلاقها عام 2018، والمبادرة الثانية بتوفير عدد مماثل من فرص العمل والتي أطلقت خلال شهر شباط من عام 2020.



وقال ناصر الهاجري الذي يدير إحدى شركات الصرافة القطرية بالدوحة، إننا عندما نتحدث عن فترة عيد الفطر، فإننا نتحدث عن فترة عشرة أيام أو الأسبوع الذي يسبق حلول العيد، موضحا أن تزامن عيد الفطر لهذا العام مع نهاية الشهر حيث صرف الرواتب، ساهم في زيادة قيمة الحوالات المالية ليس للجالية الأردنية فحسب، بل لمعظم الجاليات العربية المتواجدة في قطر.



من جانبه، قال عامر الحموي الذي يعمل مديرا لقسم خدمات العملاء في إحدى شركات تحويل الأموال بالسوق القطري، إنه لطالما استقطبت فترات الأعياد ومناسبات مواسم معينة مثل بدء العام الدراسي، تحويلات الأردنيين في قطر لذويهم في الأردن. وبلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في قطر خلال الربع الأول من العام الحالي، قرابة 117 مليون دولار، مسجلة نموا نسبته 17 بالمئة ارتفاعا من 100 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2021.



ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة تحويلات العاملين في قطر من جميع الجنسيات خلال العام الماضي، نحو 11 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة التحويلات المالية للعاملين خلال الربع الأول من العام الماضي بلغت نحو 9.66 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي قيمة هذه التحويلات خلال الربع الثاني من ذات العام نحو 10.3 مليار ريال، بينما سجلت انخفاضا طفيفا خلال الربع الثالث من العام، لتبلغ نحو 9.53 مليار ريال، ثم عاودت الارتفاع إلى نحو 10 مليارات دولار خلال الربع الأخير من العام.