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الجمعة، 22-04-2022 01:17 م

بورصة قطر تتكبد خسائر أسبوعية قيمتها 2.9 مليار دولار

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الوكيل الاخباري - تكبدت بورصة قطر خسائر أسبوعية، بلغت قيمتها 10.8 مليار ريال (2.9 مليار دولار).

وذكر تقرير التداولات الأسبوعية الصادر اليوم عن بورصة قطر، أن القيمة السوقية لأسهم البورصة أغلقت في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند 781 مليار ريال، متراجعة من 791.8 مليار ريال في نهاية تعاملات الأسبوع قبل الماضي، بينما بلغت نسبة التراجع وفقا للتقرير 1.36 بالمئة.

وأوضح التقرير، أن قيمة التداولات على الأسهم بلغت خلال الأسبوع الماضي، نحو 3 مليارات مليار، توزعت على 799 مليون سهم، من خلال تنفيذ أكثر من 17 صفقة.

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وسجل مؤشر بورصة قطر في نهاية تعاملات الأسبوع الثالث من شهر نيسان الجاري، تراجعاً بنسبة 0.52 بالمئة، ليخسر 73 نقطة من رصيده، ويغلق بالتالي عند مستوى 14051 نقطة مقارنة بأدائه في الأسبوع قبل الماضي.

ويرى محللون ماليون، أن بورصة قطر ستستفيد من تنظيم قطر لبطولة كأس العالم، والتي ستنعكس على أدائها وتداولات أسهمها، فضلا عن استفادتها من الارتفاع المسجل في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

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