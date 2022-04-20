41 مليون دولار حجم تجارة الأردن وقطر في الربع الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري - بلغ حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام الحالي، نحو 150 مليون ريال (41.2 مليون دولار).

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وأشارت إحصاءات حديثة على موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الأربعاء، إلى أن تجارة الأردن وقطر سجلت نموا بنسبة 32 بالمئة، خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، بارتفاع من 113 مليون ريال (31 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.



وتستورد قطر من الأردن معظم أصناف الخضار والفاكهة، إضافة إلى المنتجات الغذائية والنباتية الطازجة والمجمدة والمعلبة والمصنعة، والحيوانات الحية، و الأدوية والمحاليل الطبية وأجهزة التكييف المركزية والأدوات المنزلية والبلاستيكية والسلع الزراعية، والصناعات الكيماوية، والرخام والفوسفات والبوتاس، فيما يستورد الأردن من قطر، منتجات الزيوت، والكيروسين، والغاز المسال، والأسمدة، والمستحضرات الإسمنتية، والأنابيب، والبولي إثيلين والبوليمرات بأشكالها الأولية والألمنيوم الخام.



وبلغت صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال العام 2021، نحو 165 مليون ريال (45.3 مليون دولار)، مسجلة نموا بنسبة 20.6 بالمئة مقارنة بـ 131 مليون ريال (36 مليون دولار) خلال عام 2020.

