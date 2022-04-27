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الأربعاء، 27-04-2022 04:06 م

قطر: ارتفاع فائض الميزان التجاري بنسبة 97.8 بالمئة

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الوكيل الاخباري- سجل فائض الميزان التجاري السلعي القطري والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، ارتفاعا بنسبة 97.8 بالمئة خلال الشهر الماضي مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021.

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وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء القطري في تقرير حديث صادر اليوم، أن حجم الفائض التجاري المسجل بلغ 26.7 مليار ريال (7.33 مليار دولار) في نهاية الشهر الماضي.


وقال التقرير إن إجمالي الصادرات القطرية بلغ 36.7 مليار ريال بارتفاع نسبته 66.4 بالمئة عن شهر آذار من عام 2021.


كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 10 مليارات ريال بنسبة زيادة بلغت 17.1 بالمائة على أساس سنوي مقارنة مع آذار 2021.


واحتلت الهند صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال الشهر الماضي وبقيمة 5.6 مليار ريال لتسجل 15.3 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الصين بقيمة 5.3 مليار ريال وبنسبة 14.4 بالمئة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4.6 مليار ريال وبنسبة 12.6 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر خلال الشهر الماضي وبقيمة 1.7 مليار ريال، وبنسبة 17.4 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.3 مليار ريال وبنسبة 13.4 بالمئة، تليها الهند بقيمة 700 مليون ريال وبنسبة 7.1 بالمئة من إجمالي قيمة هذه الواردات.

 

بترا

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