الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
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22.3 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة في الثلث الأول

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الخميس، 23-06-2022 04:47 م

22.3 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة في الثلث الأول

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الوكيل الإخباري - ارتفع العجز التجاري للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 22.3 بالمئة، ليبلغ 3.118 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 2.549 مليار دينار.

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وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الخميس، إلى أن قيمة الصادرات الكلية ارتفعت في الثلث الأول من هذا العام بنسبة 48.3 بالمئة، لتبلغ 2.713 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 1.829 مليار دينار.


كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 52.2 بالمئة، أي ما مقداره 2.483 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1.631 مليار دينار. 


ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 230 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، بارتفاع نسبته 16.1 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 198 مليون دينار. 


وحول المستوردات، فقد ارتفعت في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 33.2 بالمئة، لتبلغ قيمتها 5.832 مليار دينار، مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة 4.379 مليار دينار. 


وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 46.5 بالمائة في الثلث الأول من هذا العام، في حين بلغت نسبة التغطية 41.8 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 4.7 بالمئة.


أما على الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 668.6 مليون دينار خلال شهر نيسان من العام الحالي، مقابل 363.5 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع مقداره 83.9 بالمئة.


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