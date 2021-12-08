عمرو: ندرس كافة التحديات لدى المناطق التنموية والصناعية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أهمية وجود المناطق التنموية والصناعية والتي تهدف إلى توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل من خلال خلق ميزة تنافسية مبنية على التخصص وتوفير منظومة متكاملة من الخدمات للمستثمرين تدعم نمو الشركات وتطورها.

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جاء ذلك خلال لقائين منفصلين مع الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان أيمن الشراري.



وقال عمرو، في تصريح له، اليوم الأربعاء، نعمل في وزارة الاستثمار على دراسة كافة التحديات لدى المناطق التنموية والصناعية ونقوم بزيارات ميدانية ولقاءات دورية مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم التي تساهم بتوسيع استثماراتها وتمكينها، والعمل بالتشاركية مع القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول لها بهدف تشجيع المستثمرين على التوسع وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.



وأضاف وزير الاستثمار أنه يجب العمل على تكثيف الجهود خاصة في مجال الترويج المستهدف بهدف استقطاب المزيد من الإستثمارات الجديدة، مشيراً الى حرص الحكومة ووزارة الاستثمار على تطبيق الرؤية الملكية السامية بتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال متابعة المشاريع الاستثمارية والوقوف على احتياجات المستثمرين وتقديم حلول علمية وعملية لأي عقبات يواجهونها.



الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد أشاد بجهود وزارة الاستثمار بالمتابعة المستمرة مع المناطق التنموية والصناعية والعمل على دراسة كافة التحديات التي تعترضها وإيجاد حلول لها.

وقال: أن الأردن ما زال بيئة جاذبة ومنافسة للمستثمرين، ففي عام 2021 استطاعت المدن الصناعية جذب ما يقارب من 120 إستثمار جديد وتوسعة لمشاريع استثمارية قائمة، وبحجم استثمار لا يقل عن 93 مليون دينار أردني، موزعة على العديد من القطاعات الاستثمارية، حيث من المتوقع أن تعمل هذه المشاريع على خلق 3100 فرصة عمل جديدة.



الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المطور الرئيسي لمنطقة معان التنموية السيد أيمن فايز الشراري قدر عالياً نهج التشاور الذي تنتهجه الوزارة في إدارة علاقاتها مع شركات التطوير باعتبارها المظلة الحكومية المنظمة لكافة النشاطات الاستثمارية داخل المناطق التنموية.