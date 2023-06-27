الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

خطبة عرفة من مسجد نمرة بعرفة - رابط مباشر

مستشار سابق في البنتاغون: روسيا ستحرر كل أراضي شرق أوكرانيا

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين في أريحا

فيديو .. مشاهد من تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات

تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة العيد

تجارة الأردن: نشاط ملحوظ يشهده قطاع المواد الغذائية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

شاهد المشاعر المقدسة بصور فضائية مع بدء مناسك الحج - صور

وزير الاوقاف: اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات

بلدية إربد تبيّن شروط وآلية التخلص من مخلفات الأضاحي

 
الثلاثاء، 27-06-2023 09:36 ص

نمو صادرات المجوهرات والمنتجات الكيماوية والأسمدة في الأردن

6202322175324155003739


الوكيل الاخباري - شهدت الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي نمواً في نسب صادراتها لكل من الحلي والمجوهرات بما نسبته 67.7 % ، والمنتجات الكيماوية بنسبة 29.4 %، والأسمدة بما نسبته 20.2 %، والمواد الأخرى بنسبة 3.2 %.

اضافة اعلان


ووفقاً للمعطيات الإحصائية، فقد انخفضت نسب الصادرات الوطنية في الثلث الأول لهذا العام، لكل من الألبسة وتوابعها بنسبة 8.3 % ، والبوتاس الخام بما نسبته 27.6 %، والفوسفات بنسبة 13.1 %.


وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تصدرت الأسمدة قيمة صادرات المملكة في الثلث الأول من العام الحالي بنحو 465 مليون دينار، والألبسة وتوابعها بقيمة 380 مليون دينار، والحلي والمجوهرات بنحو 284 مليونا.


كما بلغت قيمة صادرات المملكة في الثلث الأول من العام الحالي لكل من البوتاس بحوالي 247 مليون دينار، والفوسفات بنحو187 مليونا، والمنتجات الكيماوية حوالي 165 مليون دينار، بالإضافة إلى المواد الأخرى والمقدرة بـ 954 مليون دينار.


ووفقا للتقرير، سجل إجمالي قيمة الصادرات الوطنية في الثلث الأول من العام الحالي، نمواً نسبته 4 % ، لتبلغ ما مقداره 2.682 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


إقرأ ايضا
888888888888888

المغرب يسعى لاستيراد 2.5 مليون طن من القمح

88888888

الذهب عالميا يرتفع اليوم وسط ترقب لمسار أسعار الفائدة

44

اتفاق بين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا للتعاون بشراء المواد الخام

download

قبل العيد .. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم ؟

44

الصين تتوقع نمو الاقتصاد 5% بنهاية العام

moved_LYNXNPEI3O02P_L

الذهب عالمياً يفتتح تداولات الأسبوع على ارتفاعات ملحوظة

أخبار متعلقة
file

نمو الصادرات الأردنية 8.8 % خلال الربع الأول