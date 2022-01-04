رفع نسبة ضمان قروض وتمويلات القطاع الصناعي إلى 80%

الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة الشركة الأردنية لضمان القروض، رفع نسبة الضمان للقروض والتمويلات الممنوحة للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات إلى 80 بالمئة بدلاً من 70 بالمئة المعمول بها سابقاً.

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كما قرر المجلس ايضاً تمديد العمل بنسبة العمولة المنخفضة لبرنامج ضمان قروض التمويل الصناعي والخدمات البالغة 75ر0 بالمئة للبنوك التجارية و425ر0 بالمئة للبنوك الإسلامية حتى نهاية العام الحالي 2022 إلى جانب توسيع غايات التمويل المقبولة للضمان لتشمل رأس المال العامل والنفقات التشغيلية كافة.



ويأتي هذا القرار في ضوء أهمية مواصلة دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة مع استمرار تأثر الاقتصاد الوطني بالتبعات السلبية لازمة كورونا، حيث أن برنامج ضمان القروض الموجهة للقطاع الصناعي وقطاع الخدمات هو برنامج مغطى بدعم خاص مقدم للشركة من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاردني.



كما قرر مجلس إدارة الشركة تمديد العمل بالعمولة المخفضة المطبقة على كافة قروض وتمويلات المشاريع الناشئة والبالغة 75ر0 بالمئة للبنوك التجارية و425ر0 بالمئة للبنوك الاسلامية حتى نهاية العام الحالي 2022.



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