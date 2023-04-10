75 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع قطر العام الماضي

الوكيل الإخباري - حقق الميزان التجاري للمملكة مع قطر خلال العام الماضي، فائضا مقداره 75 مليون دينار.

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ووصل حجم التجارة البينية بين الأردن وقطر العام الماضي قرابة 149 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 116 مليونا في عام 2021.



وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نمت قيمة الصادرات الوطنية إلى قطر خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 112 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 91 مليون دينار لعام 2021.



كما ارتفعت مستوردات المملكة من قطر خلال العام الماضي لتبلغ نحو 37 مليون دينار، مقارنة مع 25 مليونا في عام 2021.