الإثنين 10-04-2023
الوكيل الاخباري

انخفاض أسعار الذهب بالاردن اليوم

أول مواطن تركي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية

كوريا الجنوبية تطلق فرقاطة جديدة بقدرات محسنة ضد الغواصات

البحرية تعمم على القوارب بشأن الحالة الجوية وشدة الموج في العقبة

هام من الأمن السيبراني لتفادي هجمات الابتزاز وطلب الفـدية

الزراعة: الجنادب المنتشرة في المملكة الآن لا تستدعي المكافحة

الحكومة: ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عالمياً

الجيش الروسي يدمر مدافع أوكرانية في مقاطعة خيرسون

وزارة التعليم العالي تنعى الدكتور عمر شديفات

إصابة 14 شخصاً إثر حوادث حرائق مُتفرقة خلال 24 ساعة

 
الإثنين، 10-04-2023 10:57 ص

75 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع قطر العام الماضي

440294_1_1641461234


الوكيل الإخباري - حقق الميزان التجاري للمملكة مع قطر خلال العام الماضي، فائضا مقداره 75 مليون دينار.

اضافة اعلان


ووصل حجم التجارة البينية بين الأردن وقطر العام الماضي قرابة 149 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 116 مليونا في عام 2021.


وبحسب بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نمت قيمة الصادرات الوطنية إلى قطر خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 112 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 91 مليون دينار لعام 2021.


كما ارتفعت مستوردات المملكة من قطر خلال العام الماضي لتبلغ نحو 37 مليون دينار، مقارنة مع 25 مليونا في عام 2021.

إقرأ ايضا
1680165810847

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بتقليص الإمدادات

LYNXMPED1M0ED_L

أسعار الذهب عالمياً تفتح التداولات على انخفاض

image (1)

1.63 تريليون دولار صادرات دول الشرق الأوسط خلال 2022

تت

إغلاق مرتقب لآخر محطات الطاقة النووية في ألمانيا

3e8d81ac-بورصة-عمان-أرشيفية

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

ببب

تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_9bc7a624e7c61adf26710948adfe1d8b

10.8 مليار دولار تجارة قطر مع دول الخليج العام الماضي

ليرة 1

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي

6421421999bff

الأردن يوقع مع لبنان وسوريا والعراق مذكرة تفاهم لتحقيق تكامل اقتصادي زراعي

320232311356900820273

40 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محلياً

imgid556975

هكذا أصبح سعر الليرة الإنجليزي والرشادي بعد ارتفاع الذهب محليا

تعريف_سعر_الفائدة

كيف يؤثر قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على قروض و ودائع الأفراد؟