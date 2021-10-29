الجمعة 29-10-2021
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الجمعة، 29-10-2021 05:35 م

845 ألف دينار خسائر شركة الأسواق الحرة لنهاية أيلول الماضي

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الوكيل الإخباري- تكبدت شركة الأسواق الحرة خسائر لنهاية الربع الثالث من العام الحالي قاربت نحو 845 ألف دينار مقابل أرباح كانت الشركة قد حققتها في الفترة المماثلة من عام 2020 والبالغة قرابة 1.2 مليون دينار.

وأظهرت بيانات الشركة في إفصاح لها على موقع بورصة عمّان الإلكتروني، أن مجموع مكافآت ورواتب الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة عن الفترة المنتهية بلغت 633.5 ألف دينار.

وسجلت البيانات المالية، انخفاضاً في صافي مبيعات الشركة وصولاً إلى 18 مليون دينار مقارنة مع 24.2 مليون دينار لنفس فترة المقارنة.

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