بورصة قطر تكسب 2.3 مليار دولار في أسبوع

الوكيل الاخباري- سجل المؤشر العام لبورصة قطر، ارتفاعا بمقدار 207 نقاط وبنسبة 1.78 بالمئة عند إقفاله عند مستوى 11871.43 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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ووفقا لتقرير التداولات الأسبوعية الصادر اليوم السبت عن بورصة قطر، استطاعت أن تحقق مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها 8.6 مليار ريال "2.36 مليار دولار"، ليرتفع حجم القيمة السوقية للأسهم إلى 684.38 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع مستوى 675.78 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الماضي. وخلال أسبوع ارتفعت أسهم 26 شركة، في حين تراجع 20 سهما، واستقر سهم واحد.

المصدر: بترا