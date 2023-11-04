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السبت، 04-11-2023 01:01 م

85 مليون دولار صادرات اربد الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري -بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة اربد لشهر تشرين الأول الماضي 85 مليون دولار مقارنة بـ 91 مليون دولار لذات الشهر من العام الماضي مسجلة انخفاضا بنسبة 6.5 % .اضافة اعلان


واستأثرت مدينة الحسن الصناعية بالحجم الأكبر من صادرات المحافظة بصادرات بلغت 84.2 مليون دولار ومدينة السايبر سيتي بصادرات بلغت 2.2 مليون دولار فيما توزعت باقي الصادرات على مناطق مختلفة في المحافظة.

وقال رئيس الغرفة هاني ابو حسان إن قطاع المحيكات والجلديات استحوذ على ما قيمته 73.7 مليون دولار من صادرات المحافظة تلاه قطاع المواد التموينية بصادرات بلغت 4.6 مليون دولار ثم قطاع الصناعات العلاجية واللوزام الطبية بقيمة صادرات 3.2 مليون دولار في حين توزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الهندسية والكهربائية والتعبئة والتغليف والكرتون والكيماوية ومستحضرات التجميل والإنشائية والبلاستيكية والمطاطية.

وأشار الى ان السوق الأميركية استوعبت 51 مليون دولار من صادرات المحافظة والدول الأوروبية 13 مليون دولار والدول العربية 10 ملايين دولار فيما توزعت باقي الصادرات على كندا ودول جنوب شرق آسيا ودول أخرى حول العالم.

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