الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

بالفيديو .. لأول مرة بعد طلاقها .. ابنة شيرين عبدالوهاب تكشف سرًا عن والدتها

لقاء مؤثر يجمع غادة عادل وطليقها مجدي الهواري .. والأخير يعترف بحبه لها - فيديو

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

المياه: نبحث عن تمويل لتنفيذ مشروع الناقل الوطني

الامن : خدمة حديثة مبتكرة لتقديم خدمات الترخيص من خلال محطة ترخيص الطريق الصحراوي

خلاف نواب اليوم أمام القضاء

وزير اسبق يقترح 3 أيام عطلة في الاردن

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الدرابسة

وفاة و3 اصابات بحادث تدهور مركبة سعودية بالرويشد

تعطل بعض المحافظ الالكترونية.. والبنك المركزي يوضح

الثلاثاء، 28-12-2021 02:58 م

9.4 مليار دولار إجمالي صادرات قطر خلال الشهر الماضي

صادرات_0


الوكيل الإخباري-بلغت قيمة الصادرات القطرية خلال الشهر الماضي 9.4 مليار دولار، بارتفاع نسبته 106.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

اضافة اعلان


وأفاد بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الثلاثاء، حول إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد عن الشهر الماضي، بارتفاع قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار بارتفاع نسبته 29.6 بالمئة مقارنة بشهر تشرين الثاني من عام 2020.


وأوضح البيان أن الميزان التجاري القطري، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات حقق خلال الشهر الماضي فائضا مقداره 6.7 مليار دولار، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 170.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020.


وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال الشهر الماضي بقيمة 5.1 مليار ريال، ما نسبته 14,8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4,5 مليار ريال، ما نسبته 13.1 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال بنسبة 10.4 بالمئة.


وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر خلال الشهر الماضي بقيمة 1.8 مليار ريال وبنسبة 18.8 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم اميركا بقيمة 1,1 مليار ريال ما نسبته 11.2 بالمئة، تليها المانيا بقيمة 700 مليون ريال ما نسبته 7.2 بالمئة.

 

بترا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
40bcfc67-c089-41c3-afb1-afbba20a40a0

ارتفاع الدولار الأميركي أمام الين الياباني

336406_59_1631103553

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

39-1-1736x1157

الخرابشة: الربط الكهربائي مع سوريا يطلب تركيب جهازي تحكم ووصل

618118444c59b739c178b313

أسعار الغاز في أوروبا تهبط دون مستوى 1200 دولارا

521602Image1

قرض ياباني بـ 100 مليون دولار للأردن

12202122102820705557500

هل ترفع الحكومة رواتب الموظفين العام المقبل ؟

أخبار متعلقة
5e435617406e1

انخفاض الاحتياطي الإلزامي في لبنان إلى 12.5 مليار دولار

غاز

أمريكا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم بداية 2022

دولارات 2

335 مليون دولار يوافق عليها النقد الدولي للاردن

10201328114925

ايقاف إنتاج النفط في عدد من الحقول في ليبيا

الكونجرس

خبير يشرح سبب نجاح أمريكا اقتصاديا

النفط

قطر تبيع نفطها بأدنى سعر في 3 شهور