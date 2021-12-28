9.4 مليار دولار إجمالي صادرات قطر خلال الشهر الماضي

الوكيل الإخباري-بلغت قيمة الصادرات القطرية خلال الشهر الماضي 9.4 مليار دولار، بارتفاع نسبته 106.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.

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وأفاد بيان صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الثلاثاء، حول إحصاءات التجارة الخارجية للبلاد عن الشهر الماضي، بارتفاع قيمة الواردات السلعية، لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار بارتفاع نسبته 29.6 بالمئة مقارنة بشهر تشرين الثاني من عام 2020.



وأوضح البيان أن الميزان التجاري القطري، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات حقق خلال الشهر الماضي فائضا مقداره 6.7 مليار دولار، مسجلاً بذلك ارتفاعاً نسبته 170.6 بالمئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2020.



وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال الشهر الماضي بقيمة 5.1 مليار ريال، ما نسبته 14,8 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 4,5 مليار ريال، ما نسبته 13.1 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال بنسبة 10.4 بالمئة.



وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر خلال الشهر الماضي بقيمة 1.8 مليار ريال وبنسبة 18.8 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم اميركا بقيمة 1,1 مليار ريال ما نسبته 11.2 بالمئة، تليها المانيا بقيمة 700 مليون ريال ما نسبته 7.2 بالمئة.

بترا

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