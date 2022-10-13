وزراء مالية مجموعة العشرين يناقشون الأزمات الاقتصادية

الوكيل الإخباري - يعقد وزراء المالية في مجموعة العشرين اجتماعا اليوم الخميس، في واشنطن لمناقشة مجموعة من الأزمات الاقتصادية في مقدمتها تبعات الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وبحسب "واشنطن بوست"، سيبحث وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول العشرين خلال الاجتماع، إصلاح النظام الضريبي العالمي، والقطاع المالي، ومخصصات حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي للدول الفقيرة، والديون، ووضع الاقتصاد العالمي بعد 8 أشهر من الحرب الروسية على أوكرانيا.



وأفاد صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي، أن الاقتصاد العالمي سجل تباطؤا شديدا، معلنا عن توقعات منخفضة للنمو العالمي العام المقبل، وركودا في ألمانيا وإيطاليا.



بترا