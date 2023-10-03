الثلاثاء 03-10-2023
الوكيل الاخباري

97.5 مليون دولار تحويلات الأردنيين في قطر منذ مطلع العام

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الثلاثاء، 03-10-2023 11:13 ص

97.5 مليون دولار تحويلات الأردنيين في قطر منذ مطلع العام

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الوكيل الإخباري - سجلت تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، نموا بنسبة 9.8 % على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2022.

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وذكر عاملون بمنافذ تحويل الأموال وتبادل العملات في بنوك تجارية وشركات صرافة بالسوق القطري، أن قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي تناهز 355 مليون ريال (97.5 مليون دولار)، وذلك استنادا إلى البيانات الشهرية المجمعة لحركة التحويلات المالية.


وقالوا إن قيمة هذه التحويلات حققت نموا جيدا إذا ما قورنت بتحويلات الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها نحو 320 مليون ريال (87.9 مليون دولار).


وأكدوا أن قطر تعد واحدة من الوجهات الخليجية المهمة للعمالة الأردنية، حيث يشغل العديد من الأردنيين وظائف ومواقع عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مستويات مختلفة في القطاعين العام والخاص، موضحين أن التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء بشكل دوري لذويهم، تشكل جزءا مهما من الاقتصاد الأردني.

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