الجمعة 04-02-2022
الوكيل الاخباري

بعد الرئتين.. أعراض جديدة لأوميكرون في مكان غير متوقع

تحذير أمني للاردنيين بسبب الطقس

الحكومة توضح حول دوام الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس

الهند.. انخفاض في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا

آخر مستجدات حادثة الطفل المغربي ريان

وفاة المخرج المصري جلال الشرقاوي عن عمر يناهز 88 عاما

119 ألفا و935 حالة كورونا نشطة في المملكة

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة جدًا

اليمن.. مقتل طفلين جراء انفجار لغم في محافظة الحديدة

البنتاغون: دمرنا إحدى مروحياتنا المشاركة باستهداف زعيم داعش

الجمعة، 04-02-2022 09:53 ص

آخر مستجدات حادثة الطفل المغربي ريان

main_image61fcc3eb2f861


الوكيل الاخباري- دخلت عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان، التي أصبحت تشغل الملايين داخل المغرب وخارجه، يومها الثالث، وبدا أنها في مرحلتها النهائية.

وبدأت القصة، عندما سقط الطفل ريان في بئر عميقة يبلغ عمقه 62 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.
وقالت وسائل إعلام مغربية إن الطفل ريان سقط في البئر، في غفلة من والديه، صباح الأربعاء.
 
ومنذ ذلك الوقت والمحاولات تتكرر لإنقاذ الطفل، الذي يبلغ من العمر (5 سنوات) ولا يزال على قيد الحياة.
 
وتؤكد السلطات المغربية أنه لم يعد هناك سوى أمتار معدودة تفصلها عن الطفل.
 
وقال رئيس قسم الشؤون العامة بعمالة إقليم شفشاون، عبد الهادي التمراني، إن عمليات الحفر تتم بحذر شديد خشية وقوع ردم قد يؤدي إلى فاجعة.

اضافة اعلان

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1498771

نجوم تضامنوا مع الطفل ريان.. ولفتة خاصة من حكيمي ومحرز

2202219958676677521

اليمن.. مقتل طفلين جراء انفجار لغم في محافظة الحديدة

f

البنتاغون: دمرنا إحدى مروحياتنا المشاركة باستهداف زعيم داعش

main_image61fc2cff4cdf4

تفاصيل جديدة عن الطفل المغربي ريان.. 3 أمتار للوصول إليه في سباق مع الزمن

489

بالفيديو.. والدة الطفل المغربي ريان: قلبي يخبرني أن ابني لا يزال على قيد الحياة

120222922521304282803

الجامعة العربية ترحب بتقرير العفو الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أخبار متعلقة
489

بالفيديو.. والدة الطفل المغربي ريان: قلبي يخبرني أن ابني لا يزال على قيد الحياة

OIP (1)

المغرب يحذر مواطنيه من برنامج يخترق الهواتف